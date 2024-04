Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte legte am Montag um 0,45 Prozent auf 27 037,33 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, stand 0,44 Prozent im Plus bei 5036,78 Zählern. Die US-Börsen hatten sich bereits vor dem Wochenende erholt gezeigt und stützten die europäischen Börsen zusätzlich. Am Montag deutet sich bislang in New York ein nur wenig veränderter Start an.