Vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten bleiben die Anleger insgesamt jedoch vorsichtig, die Handelsumsätze sind nach wie vor dünn. Keiner will auf dem falschen Fuss erwischt werden, bevor sich am Freitag US-Notenbankpräsident Jerome Powell äussert. Erhofft werden von ihm Hinweise, wann ein erster Zinsschritt kommt und wie gross er sein wird.