Unter den Einzelwerten kletterten die Aktien von Siemens Energy an die Dax-Spitze mit plus 5,5 Prozent. Sie profitierten von Kaufempfehlungen der spanischen Bank Santander und der Bank of America (BofA). So schrieb etwa BofA-Analyst Alexaner Virgo, dass das Windkraftanlagen-Geschäft des Konzerns das Schlimmste hinter sich haben dürfte, hob das Kursziel von 13 auf 20 Euro und stufte die Aktie von «Neutral» auf «Buy» hoch. Santander-Analystin Virginia Sanz De Madrid hob das Kursziel von 14 auf 19 Euro an und stufte das Papier «Neutral» auf «Outperform» hoch.