Der Besuch Trumps in China dürfte aus gleich zweierlei Gründen stark beachtet werden. Zum einen wegen des Iran-Kriegs: Der Regierung in Peking wird laut der LBBW eine besondere Rolle zugeschrieben, da ihr das Potenzial zugetraut wird, «als vermittelnde Kraft zwischen den Konfliktparteien aufzutreten». Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies zum anderen darauf hin, dass die Nachricht über die Teilnahme des Nvidia-Chefs an der China-Reise Trumps positiv an den Märkten ankomme. «Das gibt den Börsen Hoffnung auf eine weitere Entspannung der Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden Supermächten.»