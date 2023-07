Nach der turbulenten Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagmittag wenig bewegt und mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. Der Dax machte seine moderaten Anfangsverluste wett und notierte zuletzt 0,29 Prozent höher bei 15 649,34 Punkten. Am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex leicht erholt, aber dennoch nach einem starken ersten Halbjahr einen Wochenverlust von rund dreieinhalb Prozent verbucht. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen fiel am Montag um 0,46 Prozent auf 26 891,24 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

10.07.2023 11:51