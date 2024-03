Den Dax scheint auch am Mittwoch vor Ostern nichts aufzuhalten. Am Nachmittag kletterte der Leitindex erstmals über 18 500 Punkte. Zuletzt stand ein Plus von 0,65 Prozent auf 18 503,61 Punkte auf der Kurstafel, womit er den Gewinn seit Jahresbeginn auf 10,5 Prozent ausbaute. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte zur Wochenmitte um 0,39 Prozent auf 26 976,61 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,6 Prozent an.