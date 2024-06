Dem deutschen Markt hilft vor allem, dass am Vortag an den US-Börsen neue Rekordhöhen erreicht wurden. An der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 im bisherigen Jahresverlauf inzwischen um gut 18 Prozent und dürfte sich zum Handelsstart der Marke von 20 000 Punkten weiter nähern. Die Anleger setzen neben dem Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) auch weiter auf die Zinswende in den USA, auch wenn die Notenbank Fed in der vergangenen Woche zunächst an ihrer Politik festgehalten hatte.