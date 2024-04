Der Dax unternimmt am Donnerstag den nächsten Stabilisierungsversuch. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex prozentual fast unverändert bei 17 761,75 Punkten. Wie in Asien, so widerstanden auch in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in grösserem Ausmass abzustossen. Grössere Verluste blieben deshalb aus.