Die Stagnation am Markt könnte auch an fehlenden Impulsen liegen, denn zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um knapp 4 Prozent und ist nicht mehr weit von einem Rekordhoch entfernt.