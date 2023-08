Die Anleger haben sich am Montag beim Dax auf eine Kurserholung eingelassen. Mit 15 702,69 Punkten verbuchte der Leitindex am Nachmittag ein Plus von 0,55 Prozent. Gleichzeitig zeichnete sich auch an den US-Börsen ein freundlicher Start ab. Die mittelgrossen Werte im MDax hinkten dem allerdings nach mit einem knappen Abschlag von 0,10 Prozent auf 27 126,87 Zähler.

21.08.2023 14:59