Insbesondere Autowerte wie VW , BMW und Mercedes reagierten zunächst mit deutlichen Gewinnen. Der europäische Auto-Branchenindex war am Montag auf das tiefste Niveau seit Oktober abgerutscht. VW überzeugte zudem bei der Kassenlage im Konzernbereich Automobile. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze bis zu 6 Prozent. Mercedes und BMW traten zuletzt aber ins untere Dax-Mittelfeld zurück und lagen hier nur noch gut ein halbes Prozent im Plus.