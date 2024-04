Am Nachmittag stieg das Börsenbarometer um 1,38 Prozent auf 18 178,05 Punkte. Dabei stützte auch eine freundlich erwartete Wall Street. In den vergangenen zwei Wochen allerdings war der Dax in den Korrekturmodus gewechselt, nachdem er nach Ostern noch ein Rekordhoch bei 18 567 Punkten markiert hatte. Von dem aus hatte er fast vier Prozent eingebüsst.