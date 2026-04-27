Gestützt wurde der Dax vor allem von einem deutlichen Anstieg der Siemens-Papiere . Sie kletterten auf den höchsten Stand seit Mitte Februar und legten zuletzt um 3,9 Prozent zu. Dass sich die Titel des Technologiekonzerns seit Jahresbeginn schwächer als jene der Konkurrenz entwickelt haben, hält Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research für ungerechtfertigt. Er sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung und Spielraum für weitere Aktienrückkäufe.