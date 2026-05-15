Im Iran-Krieg warten Anleger weiter auf eine Lösung, die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau und im Technologiesektor prägen vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen das Bild, insbesondere bei den stark gelaufenen Halbleiterwerten. Zins- und Inflationssorgen nehmen zu und belasten die Aktienmärkte. Letztlich hatten sich die Anleger wohl auch von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Trump befindet sich inzwischen wieder auf der Rückreise.