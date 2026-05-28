«Bomben statt weisser Rauch», titelten indes die Commerzbank-Experten in einem Marktkommentar. «Am Ende der vergangenen Woche sah es noch so aus, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen hat sich (wie so oft) aber wieder einmal die Stimmung gedreht», schrieb Analyst Michael Pfister. Die Unsicherheit wirkte sich auch an den Börsen in Asien aus, wo am Donnerstag vor allem die Kurse in Hongkong und Sydney litten.