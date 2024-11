Am Dienstag litten vor allem die vortags überwiegend freundlichen Fahrzeughersteller unter Trumps Ankündigung. Am schlimmsten traf es den Lkw-Bauer Daimler Truck . Dessen Aktien hatten schon zu Wochenbeginn nicht von der positiven Branchenstimmung profitiert und büssten nun am Dax-Ende 5,2 Prozent ein. Für Volkswagen (VW) ging es um 2,5 Prozent bergab, und die Titel der VW-Nutzfahrzeugholding Traton waren mit minus 3,7 Prozent einer der grössten Verlierer im MDax.