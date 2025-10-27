Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit geht es am Montag am deutschen Aktienmarkt für die Kurse nur wenig nach oben. Die Freude hielt sich in Grenzen, echte Begeisterung war nicht festzustellen. Die Anleger wagten sich in einer Woche mit Notenbank-Entscheidungen und vielen Unternehmenszahlen auf beiden Seiten des Atlantiks nicht zu weit vor. So gewann der Dax im frühen Handel zuletzt nur noch 0,09 Prozent auf 24.261 Punkte.