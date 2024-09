«Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend wie die morgige», schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Fed. Klar sei die Richtung, offen jedoch das Ausmass. «Und seit gestern geht die Tendenz an den Börsen ganz klar in Richtung XL-Senkung um 50 Basispunkte». Das wäre der grosse Zinsschritt. «Aktuell preisen die Börsen dafür eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent ein», so der Experte.