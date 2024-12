Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed haben der Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen deutlichen Dämpfer verpasst. Der Dax , dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft etwas ausgegangen war, verlor in der ersten Handelsstunde auf Xetra 0,73 Prozent, hielt sich aber mit 20.095 Punkten über der runden Marke.