Der MDax mit den mittelgrossen Werten gab zu Wochenschluss um 0,71 Prozent auf 25 532,24 Zähler nach. Für Aufmerksamkeit sorgte auch der Schwesterindex SDax , den es an diesem Freitag seit exakt 25 Jahren gibt. Er bewegte sich mit 0,1 Prozent im Minus. In der Zeit seines Bestehens hat er sich aber mehr als verfünffacht. Damit steht er in diesem Zeitraum besser da als der Dax, aber schlechter als der MDax.