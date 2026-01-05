Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr hat den Dax am Montag auf ein Rekordhoch getrieben. Mit einem Anstieg bis zu 1,2 Prozent auf 24.825 Punkte liess der deutsche Leitindex seine alte Bestmarke aus dem Oktober hinter sich. Zuletzt notierte das Börsenbarometer mit 24.787 Punkten noch ein Prozent im Plus.