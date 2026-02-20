Anleger wagten sich vor dem Wochenende nicht gross aus der Deckung angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm gehen weiter. In dem Konflikt hat US-Präsident Donald Trump für einen Deal eine Frist von bis zu 15 Tagen genannt. Das sei «so ziemlich das Maximum», sagte er an Bord der Air Force One.