Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Der deutsche Leitindex erreichte bei gut 17 165 Punkten eine weitere Bestmarke und notierte zuletzt 0,63 Prozent im Plus bei 17 153,32 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Gewinn von gut ein Prozent an.

16.02.2024 10:07