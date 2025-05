Was in den Köpfen der Anleger bleibt, ist jedoch die Frage, in welche Richtung sich die Zollkonflikte final entwickeln werden. Auch die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges zwischen ukrainischen und russischen Gesandten liegen in Istanbul in der Schwebe. Die ersten direkten Gespräche zwischen den Kriegsparteien wurden am Vortag nochmals vertagt, sie sollen nun am Mittag ohne Kremlchef Wladimir Putin beginnen.