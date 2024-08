Nach einem leichteren Start waren Europas Technologiewerte zuletzt sogar Spitzenreiter auf der Branchentafel. Im Dax standen Infineon mit bis zu 1,4 Prozent Plus zeitweise an der Spitze. Erst auf dem höchsten Niveau seit Ende Juli setzten zuletzt an der 50-Tage-Durchschnittslinie leichte Gewinnmitnahmen ein. Auch SAP blieben mit leichten Gewinnen in Sichtweite des jüngsten Rekordhochs.