Die Ankündigung weitreichender Konjunkturmassnahmen durch Chinas Zentralbank hat den Dax am Dienstag wieder an die Marke von 19.000 Punkten geführt. Wie bereits in der Vorwoche konnte er sich auf dem Rekordniveau aber nicht etablieren, und drehte nach 19.005 Punkten wieder ab. Nach der ersten Handelsstunde lag der deutsche Leitindex noch mit 0,7 Prozent im Plus bei 18.980 Punkten.