Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten können und ist ins Minus gerutscht. Der Dax fiel zuletzt um 0,68 Prozent auf 22.852,05 Punkte, nachdem er am Freitag um rund 1,8 Prozent gefallen war und am Donnerstag noch ein Rekordhoch bei 23.475 Zählern erklommen hatte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Montagvormittag um 0,60 Prozent auf 29.383,12 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,7 Prozent bergab.