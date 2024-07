Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt dank positiver Vorgaben der US-Börsen zur Wochenmitte zugelegt. Der Dax stieg am Mittwochvormittag um 0,69 Prozent auf 18.289,21 Punkte. Am Dienstag war der Leitindex bis auf 18.030 Punkte gefallen, bevor sich am Nachmittag wieder einige Käufer fanden. Der MDax gewann am Mittwoch zuletzt 0,57 Prozent auf 25.269,41 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 1,0 Prozent nach oben.