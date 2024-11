Mit minus 0,3 Prozent nur mässig unter Druck standen die Papiere von DHL . Ein im Auftrag des Postdienstleisters in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug war am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Dies sei zwar tragisch, sollte aber kein grösseres Unternehmensthema werden, hiess es am Markt. Allerdings war Ende Ende August bekannt geworden, dass deutsche Sicherheitsbehörden vor «unkonventionellen Brandsätzen» warnen, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden.