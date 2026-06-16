Die Aktien von Siltronic gehörten seit Anfang April zu den Titeln, die der globalen Tech-Rally gefolgt waren. Der Waferhersteller hat jetzt das jüngste Hoch seit 2022 dazu genutzt, um sich frisches Kapital zu besorgen. Durch die Ausgabe von drei Millionen neuen Aktien zu je 91 Euro fliessen dem Unternehmen 273 Millionen Euro zu. Der Kurs näherte sich am Morgen kurz diesem Preis und stabilisierte sich dann bei 91,50 Euro. Zuletzt war der Abschlag bei 96 Euro nur noch 1,7 Prozent gross.