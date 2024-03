Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist erstmals kurzzeitig über die runde Marke von 18 000 Punkten geklettert. Anschub lieferten die US-Börsen, die in den letzten Handelsstunden am Vorabend, ungeachtet der überraschenden Beschleunigung des Preisauftriebs in den USA im Februar, frischen Auftrieb erhalten hatten. Hinzu kamen hierzulande positive Impulse durch die Berichtssaison.

13.03.2024 09:58