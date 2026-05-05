Von seinem schwachen Wochenstart hat sich der Dax am Dienstag zunächst etwas erholt. Rund 45 Minuten nach Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,76 Prozent auf 24.173 Punkte zu. Für den MDax mit den mittelgrossen Werten ging es um 1 Prozent auf 30.757 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenfalls 1 Prozent. Die Ölpreise gaben etwas nach, bleiben aber auf hohem Niveau.