Auch im Nebenwerte-Index SDax führten Analystenkommentare zu deutlichen Kursbewegungen. So zogen die Anteilsscheine von Süss Microtec an der Index-Spitze um 2,6 Prozent an, nachdem Hauck Aufhäuser Investment Banking eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Die Nachfrage nach sogenannten Temporär-Bondern übertreffe weiter das Angebot, schrieb Analyst Tim Wunderlich nach einem Gespräch mit dem Management des Halbleiter-Zulieferers. Die Anleger sollten die aktuell günstige Chance zum Einstieg in einen Profiteur in puncto Künstlicher Intelligenz nutzen.