Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zunächst keine ausgeprägte Schwäche gezeigt. Der Dax sank in der ersten Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 20.174 Punkte. Er testet somit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.