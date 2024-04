Nach der jüngsten Erholung des Dax haben die Verkäufer am deutschen Aktienmarkt wieder das Ruder übernommen. Der deutsche Leitindex rutschte am Donnerstag in der ersten Handelsstunde sogar wieder unter die runde Marke von 18 000 Punkten. Zuletzt lag er knapp darüber noch mit 0,4 Prozent im Minus.