Die Aktien von Infineon knüpften an ihren starken nachbörslichen Trend vom Vorabend an und legten an der Dax-Spitze um 1,8 Prozent zu. Am Dienstag hatten die Münchner eine Kooperation mit Nvidia bei der KI-Stromversorgung vermeldet. «Infineon verfolgt das Ziel, neue Standards in der Stromversorgung für KI-Rechenzentren zu schaffen», hiess es.