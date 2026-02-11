An allen Fronten sorgte Gerresheimer für negative Schlagzeilen, wie die Aktien mit einem Einbruch um mehr als 30 Prozent zeigten. Erstmals seit 2009 kosteten sie wieder unter 20 Euro und dies deutlich. Der Verpackungshersteller musste wegen weiterem Anpassungsbedarf erneut seinen Geschäftsbericht verschieben. Laut dem UBS-Experten Olivier Calvet kam eine erneute Gewinnwarnung hinzu und auch der Ausblick auf das neue Jahr liege unter den Erwartungen.