Darüber hinaus setzte am Donnerstag die laufende Berichtssaison der Unternehmen Akzente. So gewannen die Papiere von Daimler Truck an der Dax-Spitze um fast vier Prozent. Der Nutzfahrzeug-Hersteller hatte dank Fortschritten in den Vereinigten Staaten die Prognose erhöht. Die Anteilsscheine des Wettbewerbers Traton hatten gar im MDax mit einem Plus von fast sieben Prozent klar die Nase vorn. Die VW-Nutzfahrzeugtochter wird für das Gesamtjahr etwas optimistischer, indem sie beim Absatz und beim Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation ausgeht.