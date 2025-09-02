Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag zum Handelsstart nachgegeben. Der Dax rutschte nun deutlicher unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die auch in der vergangenen Woche im Fokus gestanden hatte. «Zuletzt kamen an der 24.000-Punkte-Schwelle jedes Mal Käufer in den Markt», kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. «Es ist aber gut vorstellbar, dass sich diese Kaufschwelle sukzessive nach unten verschiebt.»