Anteilsscheine der Lufthansa schwächelten weiter und fielen am MDax-Ende um fast drei Prozent. Ambitionierte Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag hatten zu Wochenbeginn zunächst einen weiteren Anstieg gebracht, bevor die Papiere abdrehten. Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan erwartet eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen. Sein Kollege Ruairi Cullinane von der kanadischen Investmentbank RBC sieht eine «show me story», die Lufthansa müsse ihre Vorhaben also erst unter Beweis stellen. Dabei sieht er gewisse Risiken, dass Verbesserungsmassnahmen teilweise von neuem Gegenwind weggeblasen werden./la/men