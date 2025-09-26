Die Dax-Gewinne fussten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens , dessen Aktien sich um 2,8 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. Händler verwiesen auf Aussagen in einem Briefing zu den im November erwarteten Zahlen. Aus diesem sei hervorgegangen, dass das vierte Geschäftsquartal besser ausfallen werde als das vergangene Jahresviertel. Ausserdem hiess es, dass der Konzern weiterhin darauf hinarbeite, seine Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers zu veräussern oder abzuspalten.