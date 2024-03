Mit neuen Höchstständen an den US-Börsen im Rücken hat sich der Dax am Montag knapp unter seiner Rekordmarke gehalten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitagmorgen bei rund 17 817 Zählern erreicht, bevor leicht enttäuschende Inflationsdaten aus der Eurozone moderate Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten.

04.03.2024 09:53