Der Dax hält sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau. Der deutsche Leitindex, der am Vortag mit bis zu 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, bewegte sich gegen Ende der ersten Handelsstunde kaum vom Fleck. 15 232,93 Punkte bedeuteten zuletzt ein Plus von nur wenigen Punkten.

09.11.2023 10:10