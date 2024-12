Nach dem Rekordhoch des Dax am Freitag ist der Start in die neue Börsenwoche verhalten ausgefallen. Vor den Sitzungen mehrerer grosser Notenbanken im Verlauf der Woche hielten sich die Anleger zurück. Der Dax lag am Montag im frühen Handel ein Viertelprozent im Minus bei 20.354 Punkten. Vor dem Wochenende hatte der deutsche Leitindex bei 20.522 Zählern eine Höchstmarke erreicht.