Der Dax lag am Ende der ersten Handelstunde mit 23.348 Zählern so gut wie auf seinem Schlussniveau vom Freitag. Der deutsche Leitindex entging damit einem erneuten Test seiner 50-Tage-Durchschnittslinie, die bei Anlegern als mittelfristiger Indikator beliebt ist. Der MDax schaffte es zuletzt mit 0,04 Prozent ins Plus auf 29.376 Punkte und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx war mit 0,1 Prozent ins Plus vorgedrungen.