Die Berichtssaison geht am vorletzten Handelstag der Woche weiter. In Deutschland steht dabei Airbus im Blick. Die Zahlen des Flugzeugbauers kamen gut an. Die Papiere gewannen 2,9 Prozent. Dass sich Airbus im Schlussquartal wohl etwas strecken muss, um die angepeilten Auslieferungen für das Gesamtjahr zu erreichen, hemmte den Kurs nicht.