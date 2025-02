Die Bundestagswahl am Sonntag dürfte nach Einschätzung der Dekabank zumindest kurzfristig die Aktienkurse beeinflussen. Es könnte zunächst wegen der hohen Erwartungshaltung der Märkte zu Enttäuschungen kommen, denn die Regierungsbildung dürfte «einen längeren Zeitraum» in Anspruch nehmen und «die Ungeduld der Märkte auf die Probe stellen». In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an. Es würde aber weder allein mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen.