Generell ist die Stimmung am Markt aber recht gut. Rekordhohe US-Börsen - der S&P 500 hatte sich am Vortag erstmals kurz über 5000 Punkte geschwungen - sowie Stützungsmassnahmen für den Aktienmarkt in China hielten die Anleger zuletzt bei Laune. Rückenwind war auch von teils gut ausgefallenen Quartalszahlen von Unternehmen gekommen. Sorgen über vorerst weiter hohe Zinsen wurden von der Hoffnung auf eine robuste Wirtschaftentwicklung abgefedert.