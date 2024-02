Es waren die überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA gewesen, die den Dax tags zuvor etwas deutlicher unter die Marke von 17 000 Punkten gedrückt hatten. Nun ist der Index zurück am unteren Ende der Seitwärtsspanne, in der er sich seit drei Wochen befindet. «Im Ergebnis ist damit noch keine neue Richtung entstanden.