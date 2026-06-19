Der Leitindex könnte am Freitag seine Gewinnstrecke auf einen siebten Tag ausdehnen. Kein grosses Hindernis war die Absage der Gespräche in der Schweiz zwischen den USA und dem Iran. Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für diesen Freitag angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. Gründe dafür wurden nicht genannt.